Die Jagd auf Puma ist eröffnet

Laut dem Bericht könnte der Deal rasch über die Bühne gehen und bereits nach den Osterfeiertagen abgechlossen sein. Die im MDax notierten Aktien des deutschen Konzerns stiegen am Donnerstag um 10,3 Prozent und schlossen bei 314,25 Euro. An der Börse ist Puma 5,06 Mrd. Euro wert.



Durch den Einzug von 1,27 Mio Aktien hat die Puma AG am Donnerstag das Grundkapital von 44,1 Mio auf 40,9 Mio Euro reduziert. Der Anteil des Großaktionärs Mayfair ist durch die Maßnahme auf 27,1% gestiegen.



Die Ad-hoc-Mitteilung



05.04.2007



Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG:



Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung eigener Aktien



Herzogenaurach, 05. April 2007 - Der Vorstand der PUMA AG Rudolf Dassler Sport hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von 1.270.000 eigenen Aktien von 44.118.307,84 EUR um 3.251.200,00 EUR (entspricht ca. 7,4% des bisherigen Grundkapitals) auf 40.867.107,84 EUR herabzusetzen.



Der Vorstand



LinksAbout Puma



+++ PPR