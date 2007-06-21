Die Jagd nach dem Großgrün

Wissen Sie, was im Behördendeutsch ein "raumgreifendes Großgrün" oder eine "unselbständige Grünanlage" ist? SternTV auf RTL wusste es auch nicht und fragte nach. Und zwar bei jenen deutschen Behörden, die besonders unverständliche Bescheide verfassten. Da wimmelte es nur so von Schachtelsätzen, verunglückten Formulierungen und Sätzen, die über eine halbe Seite reichten. Dabei kam heraus: Die Herrschaften in den deutschen Rathäusern wussten oft selbst nicht, was sich hinter den Wortungetümen der Kollegen verbarg. Da kamen etwa echte Stadtbaudirektoren ins Schwitzen, wenn sie die Bescheide der eigenen Beamten übersetzen sollten. Ein herrlicher Beitrag, der zwar wie immer ohne Folgen bleiben wird, dennoch nett anzusehen war. Für das "raumgreifende Großgrün" gibt es übrigens ein sehr kurzes Wort: Baum.