Die Jumbo-Airline hebt ab

Die neue Fluggesellschaft kommt Schätzungen zufolge auf einen Marktwert von umgerechnet 5,2 Milliarden Euro, soll den Namen United tragen und ihren Hauptsitz in Chicago haben. Mit einem weltweiten Marktanteil von rund sieben Prozent würde sie sich auf den ersten Platz vor der US-Fluglinie Delta Airlines schieben. Die Aktionäre müssen der Fusion allerdings noch zustimmen.



Das US-Justizministerium hatte am Freitagabend (Ortszeit) mitgeteilt, seine wettbewerbsrechtliche Untersuchung zu dem Zusammenschluss eingestellt zu haben. United und Continental hätten zuvor wie gefordert Start- und Landerechte am Flughafen Newark bei New York an den Konkurrenten Southwest Airlines abgegeben. Ende Juli hatte bereits die EU-Kommission in Brüssel grünes Licht für den Zusammenschluss gegeben. United und Continental gehören beide dem globalen Netzwerk Star Alliance an. (APA)