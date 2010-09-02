Die K-Frage und kein Ende

Die "Bild" rollt noch einmal genüsslich den "Kapitäns-Zoff" auf und stellt die Frage, ob Michael Ballack denn nur mehr ein "Gnadenkapitän" sei. Fakt ist, dass er in Belgien nicht dabei sein wird und Philipp Lahm die Schleife vorerst behält. Fakt ist auch, dass eben jener Lahm sich nie in so einer Form geweigert hat, die Rolle wieder abzutreten, wie es später dargestellt wurde. Aber viele sehen es auch als Fakt, dass er das neue, jugendliche und erfrischend spielende deutsche Team besser repräsentieren würde als - bei allem Respekt - das Urgestein Ballack. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Löw sich dieser Frage, so überbewertet sie auch sein mag, erneut stellen muss.