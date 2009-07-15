Die Kamera als Therapeut

Detlef Gumm und Hans-Georg Ullrich verfolgen seit den 1980er Jahren die Lebenswege einiger Bewohner des Bundesplatzes in Berlin-Wilmersdorf. In einem interessanten TV-Langzeitprojekt führen sie von Zeit zu Zeit vor, wie sich das Leben ihrer Akteure geändert hat.
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Zurzeit ist die vierte Staffel der Serie "Berlin - Ecke Bundesplatz" in 3sat zu sehen. Am Dienstagabend konnte man der Familie Köpcke wiederbegegnen, deren Kinder mittlerweile erwachsen sind. Es herrschte ein sehr vertrauter Ton zwischen den Filmemachern und der gezeigten Familie, ja, manchmal hatte man sogar den Eindruck, die Kamera hätte therapeutische Funktionen. Kinder wie Eltern berichteten im Fernsehen manches, was sie sich untereinander anscheinend noch gar nicht erzählt hatten.