Die Kamera als Therapeut

Zurzeit ist die vierte Staffel der Serie "Berlin - Ecke Bundesplatz" in 3sat zu sehen. Am Dienstagabend konnte man der Familie Köpcke wiederbegegnen, deren Kinder mittlerweile erwachsen sind. Es herrschte ein sehr vertrauter Ton zwischen den Filmemachern und der gezeigten Familie, ja, manchmal hatte man sogar den Eindruck, die Kamera hätte therapeutische Funktionen. Kinder wie Eltern berichteten im Fernsehen manches, was sie sich untereinander anscheinend noch gar nicht erzählt hatten.