Die Kanadier schätzen Österreich als Urlaubsland

Im vergangenen Jahr wurde ein Zuwachs von 23% an Übernachtungen kanadischer Gäste in Österreich auf insgesamt rund 170.000 verzeichnet, berichtete Wally Haupt, die für die Österreich Werbung in Toronto tätig ist, im Rahmen eines Symposiums in Ottawa.



Vor allem der Sommertourismus mit Kultur- und Wellness-Angeboten sowie das gute Preis-Leistungverhältnis im österreichischen Tourismus sei sehr attraktiv für Kanadier, die zu einem überwiegenden Anteil (41%) 4- und 5-Stern-Hotels bevorzugen. Eine deutliche Belebung des Tourismus wie auch der Geschäftsreisen erhoffen sich Haupt und der AUA-Repräsentant in Toronto, Herbert Wolf, vom erst vor kurzem eröffneten Direktflug zwischen Toronto und Wien.



Wolf verweist auf die sehr gute Buchungslage der neuen Flugverbindung in Kooperation mit Air Canada, ab Sommer sollten die Flüge "so ziemlich ausgebucht" sein. In beiden Richtungen sei noch bei Geschäftsreisen nachzuziehen: Ebenso, wie Air Canada von Toronto aus ein attraktives Streckennetz in die USA anbiete, verfüge die AUA ab Wien über gute Verbindungen in den mittel- und osteuropäischen Raum.