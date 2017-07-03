Die Kastration der Bürger hat längst begonnen und wir schauen zu.

So in etwa könnte der Dialog bei einer Pizzabestellung in naher Zukunft aussehen!!



Grüß Gott! Ist da Manfredis Pizza-Service?



"Nein, hier ist Googles Pizza-Service!"



Verzeihung, dann habe ich mich wohl verwählt!



"Nein, Google hat Manfredis Pizza-Service übernommen."



Okay, dann möchte ich ...



"Wollen sie das Übliche?"



Das Übliche? Was meinen Sie mit dem Üblichen?



"Laut Aufzeichnungen der letzten 20 Telefonate mit dieser Nummer haben sie eine Pizza Salami mit Knoblauchrand bestellt."



Okay, das will ich auch heute.



"Dürfte ich vorschlagen einmal unsere Spinatpizza zu probieren?"



Nein, ich hasse Spinat!



"Sie sollten an ihre Gesundheit denken, denn Ihre Cholesterin-Werte sind deutlich überhöht."



Woher wollen Sie das wissen?



"Aus Ihrem Gesundheitsprofil. Wir haben Ihre Labor-Werte der letzten 10 Jahre."



Okay, aber ich will trotzdem meine Salami-Pizza und meine Medikamente habe ich auch eingenommen. Warum erzähle ich Ihnen das überhaupt?



"Entschuldigung, laut uns vorliegenden Informationen haben Sie Ihre Medizin nicht regelmäßig eingenommen, da Sie vor 3 Monaten nur Ihren Bedarf für 1 Monat mittels Kreditkarte in der Apotheke zum "Goldenen Engel" bezahlt haben."



Ich habe mir dieses Medikament auch in einer anderen Apotheke mittels Barzahlung besorgt.



"Gemäß den Aufzeichnungen zu Ihrem Bankkonto haben Sie über längere Zeit keine Barabhebungen getätigt womit Sie kaum Bargeld gehabt haben können um das Medikament zu bezahlen."



Ich besitze noch andere Geldquellen.



"Das ist aus Ihren letzten Steuererklärungen nicht ersichtlich, womit wir verpflichtet sind eine Meldung beim Finanzamt zu machen."



ES REICHT!!! Ich habe genug von Google, WhatsApp, Facebook, Twitter usw. wo man mich ausspioniert und werde auf eine einsame Insel gehen ohne Telefon, Internet usw..



"Dürfte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie vorher Ihren Pass verlängern müssen, weil dieser vor 4 Jahren abgelaufen ist."



Mit der geplanten Abschaffung des Bargeldes ist eine lückenlose Überwachung der Bürger möglich, da wir dann zwangsläufig mit jedem Einkauf personifizierte Daten bekanntgeben. Verknüpft man diese Daten mit weiteren bestehenden Datenbanken dann haben wir den gläsernen Menschen.