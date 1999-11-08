Die kleinste Bausparkasse möchte ganz groß raus

Das kleinste Bausparinstitut Österreichs beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiter und hat 1998, im vierten Jahr seines Bestehens, bereits schwarze Zahlen geschrieben, hieß es am Freitag in einer



Pressekonferenz. Derzeit werden rund 125.000 Kunden betreut. Über die nunmehrige Gesellschafterstruktur · je 32,5% halten BAWAG und BayernLB, je 12,5% die Kärntner bzw. die Vorarlberger Landes- und



Hypothekenbank und 10% die Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) · ist man allseits glücklich.



Personell bleibt die derzeitige Geschäftsführung mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Josef Volny und Vorstandsdirektor Rudolf Preyer unverändert.