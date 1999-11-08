Die kleinste Bausparkasse möchte ganz groß raus

Die von der BAWAG gemeinsam mit der Bayerischen Landesbank mehrheitlich übernommene Hypo-Bausparkasse tritt ab sofort unter dem Namen LBA-Landes Bausparkasse AG auf und will ihren Marktanteil in | Österreich von derzeit knapp 5% innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre verdoppeln.
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Das kleinste Bausparinstitut Österreichs beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiter und hat 1998, im vierten Jahr seines Bestehens, bereits schwarze Zahlen geschrieben, hieß es am Freitag in einer
Pressekonferenz. Derzeit werden rund 125.000 Kunden betreut. Über die nunmehrige Gesellschafterstruktur · je 32,5% halten BAWAG und BayernLB, je 12,5% die Kärntner bzw. die Vorarlberger Landes- und
Hypothekenbank und 10% die Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) · ist man allseits glücklich.
Personell bleibt die derzeitige Geschäftsführung mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Josef Volny und Vorstandsdirektor Rudolf Preyer unverändert.