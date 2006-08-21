Die Königin ist tot, es lebe der König!

Der 51-jährige Paki ist bei der Universität von Wellington beschäftigt und als Kulturberater tätig. Er ist verheiratet mit Te Atawhai und hat drei Kinder: Whatumoana, Korotangi und Naumai.



Während der Zeremonie neigte der neue Monarch seine Stirn auf eine Bibel, die auch schon bei den sechs vorangegangenen Krönungen verwendet wurde. Dann wurde die Menge befragt, ob der Gewählte wirklich König sein solle. Die Teilnehmer antworteten einhellig mit "Ai" - Ja!



Das nichtkonstituionelle Königtum der Maori entstand Mitte des 19. Jahrhunderts und entstand durch den Zusammenschluss der Maoristämme unter dem Druck britischer Einwanderer. Alle Herrscher seit Potatau I 1856-1860 stammen von einem Stamm, wurden aber von allen Stämmen gewählt.



In Neuseeland leben 526.000 Maori, die damit rund 14% der neuseeländischen Bevölkerung ausmachen.