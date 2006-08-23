"Die Kooperation kommt"

Weitere Aufschlüsse erwartet sich Kaufmann von den bevorstehenden Gesprächen mit dem slowakischen Verkehrsminister. Dann wolle man auch rechtliche Schritte prüfen - ein Schiedsgericht etwa, oder die Frage, ob der ganze Vorgang mit dem zwischenstaatlichen Investitionsschutzabkommen kompatibel ist. Aber, noch einmal: "Wir sind bereit, über alles zur reden". Auch über ein Betreibermodell - wie man es mit Malta bereits sehr erfolgreich praktiziert.

Auch ohne Pressburg "gut gerüstet"

Zugleich sei Schwechat auch ohne Pressburg "gut aufgestellt und gerüstet", sagte Kaufmann am Dienstag bei der Präsentation der - über den Erwartungen liegenden - Halbjahreszahlen vor Journalisten und Analysten in Wien. Von 2006 bis 2010 investiert die Flughafen AG insgesamt 533 Mio. Euro in den weiteren Ausbau des VIE-Airports, der dann für 24 Millionen Fluggäste ausgelegt sein wird. Im Gesamtjahr 2006 wird mit knapp 17 Millionen Passagieren gerechnet.



Zum Halbjahr wurden 7,9 Millionen Fluggäste von und nach Wien befördert, um 8,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Wachstum lag damit erneut über dem europäischen Durchschnittswert von knapp 6 Prozent. Wachstumsmotoren waren erneut Osteuropa, der Nahe, Mittlere und Ferne Osten sowie die Billigflieger.