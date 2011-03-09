Die Körpersprache der Affen

Solche kulturellen Eigenheiten hatten Wissenschafter lange nur dem Menschen zugetraut, oder allenfalls den Menschenaffen. Doch auch bei anderen Affenarten scheint es Vergleichbares zu geben. Mandrille jedenfalls gestikulieren keineswegs überall auf der Welt gleich, berichtet der US-Forscher Mark Laidre von der Princeton University im Fachjournal "Plos One".



Generell kennen die Biologen bei Menschenaffen (Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen und Menschen) etliche kulturelle Unterschiede zwischen den Bewohnern einzelner Landstriche. Während westafrikanische Schimpansen mit Hilfe von Steinen Nuss-Schalen aufhämmern, scheinen ihre Artgenossen im Osten des Kontinents diesen Trick nicht zu kennen. Auch in Sachen Körpersprache herrschen keineswegs in jeder Schimpansen-Gesellschaft die gleichen Sitten. So ist es mancherorts üblich, sich bei der gegenseitigen Fellpflege über dem Kopf die Hand zu reichen. In anderen Regionen dagegen denken die Tiere gar nicht daran, derartige Verrenkungen zu machen. Was dieses Händchenhalten bedeutet, weiß bisher niemand so genau. Manche Forscher vermuten aber, dass diese Geste eine besonders enge Verbundenheit demonstrieren soll.



Die entferntere Verwandtschaft des Menschen galt hingegen lange eher als Gestik-Muffel. Umso überraschter war der Forscher Laidre, als er eine Gruppe Mandrille (eine Pavian-Art, Mandrillus Sphinx) beobachtete. Immer wieder saßen oder lagen bestimmte Tiere minutenlang da und hielten sich mit einer oder beiden Händen die Augen zu. Manche spreizten zusätzlich auch noch den Ellenbogen ab. Mit Unterbrechungen konnte das mehr als eine halbe Stunde dauern.



Obwohl Laidre über Jahre hinweg 18 weitere Mandrill-Kolonien unter die Lupe nahm, die quer durch die Kontinente in menschlicher Obhut lebten, stieß er nirgends auf ein ähnliches Verhalten. Und etliche seiner Kollegen bestätigten seinen Eindruck: "Außerhalb von Colchester ist diese Geste nie beobachtet worden", berichtet der Forscher. Ein junges Weibchen namens Milly hatte sie 1999 spontan erfunden, später übernahmen dann sechs jüngere Männchen das Verhalten - und ließen nicht mehr davon ab.



Händchen in Position halten



Fragt sich, was das Ganze soll. Es kann schließlich ganz schön anstrengend sein, die Hand so lange in Position zu halten. Vielleicht wollen die Tiere einfach ihre Augen vor der Sonne schützen? Das ließ sich rasch ausschließen, weil sie die Geste auch im Schatten oder an bedeckten Tagen zeigen. Anders als die meisten anderen bekannten Affengesten scheint diese auch nicht zu sozialen Kontakten aufzufordern. Ganz im Gegenteil: Die Tiere benutzen sie nur, wenn sie ruhen und offensichtlich kein Interesse an Spielen, Prügeleien oder Fellpflege haben. Und das, so Laidre, könnte des Rätsels Lösung sein: "Möglicherweise signalisieren sie den anderen damit, dass sie ihre Ruhe haben wollen."



Tatsächlich scheinen die Gefährten diesen Wunsch zu respektieren. Wenn ihre Artgenossen die Hand vor den Augen haben, kommen sie jedenfalls nur selten zu ihnen herüber oder versuchen, sie zu berühren. Sitzen die Tiere dagegen mit unbedecktem Gesicht, aber in ganz ähnlicher Haltung da, passiert das viel häufiger. So ganz scheinen die Mandrille ihrer Zeichensprache allerdings nicht zu vertrauen. Denn statt hinter der Hand die Augen zu schließen und zu schlafen, linsen sie ständig zwischen den Fingern hindurch und behalten ihre Gefährten genau im Blick. Man weiß schließlich nie, welcher streitlustige Grobian ein "Bitte nicht stören!" einfach ignoriert.



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