Die Kosten für Pflege explodieren

Das Sozialministerium hatte die Länder dazu aufgefordert, ihren Bedarf an Finanzmittel bis Anfang Juni zu erheben und will die gesammelten Ergebnisse in Kürze der Öffentlichkeit vorstellen.



Aus einigen Ländern sickerten bereits erste Daten durch. So waren bereits Anfang Mai die Zahlen aus Oberösterreich bekannt geworden. Auch dort war von Steigerungen für Ausgaben für Pflegeheime und Mobile Dienste um über 50 Prozent bis 2020 die Rede - Daten aus anderen Bundesländern sind ähnlich.