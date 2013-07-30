Die Krone der kleinen Braunen

"Wie krank ist dieses Wiesenthal-Zentrum eigentlich? Diese jüdischen Hetzer geben nie Ruhe und setzen ein Kopfgeld von 25.000 Euro auf 90-jährige mit Gehstock und Rollator fahrende Männer aus, die nur ihre Pflicht erfüllt haben. DÜMMER GEHTS NIMMER!"



Genau so hat’s "taurus1970" im Internetforum krone.at der "Kronen Zeitung" geschrieben am 25. Juli um 1.52 Uhr. Für seine Sympathiekundgebung braucht "goldbug1" nur 4 Sekunden. Um 1.56 postet er: "taurus: die opferrolle einnehmen und gleichzeitig täter sein. das können manche religionsgruppen sehr gut (nicht nur juden)."



Bei diesen Reaktionen handelt es sich um Kommentare zur "Operation Last Chance". Durch sie will das Simon-Wiesenthal-Zentrum die letzten lebenden NS-Verbrecher finden und der Gerechtigkeit zuführen.



Ja, genau: Die da "nur ihre Pflicht erfüllt haben", sind nicht Hitlerjungen oder Wehrmachtssoldaten, sondern NS-Verbrecher, und das Kopfgeld ist umstritten. Der deutsch-israelische Historiker Michael Wolffsohn etwa lehnt es als "pietät- und schamlos" ab.



Doch um diese Diskussion geht es den beiden zitierten und etlichen anderen Kommentatoren nicht. Sie greifen in den Topf des Antisemitismus. Ihre Seele kocht: Böses Wiesenthal-Zentrum, arme alte Pflichterfüller, die haben doch nur. . ., was ist ihnen schon übrig geblieben, und es kommt ja auch nicht von ungefähr. . .



Auf "krone.at" kann der Rechtsaußen seine völkische Seele eben noch raushängen lassen. Bleibt abzuwarten, ob und wann der tiefbraune Schmutz redaktionell abgewaschen wird.