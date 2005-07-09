Die Lage an österreichischen Universitäten

Die Universität Wien hat sich gegen "First come-first serve"- Verfahren und gegen eine Auswahl vor der Zulassung zum Studium entschieden. In den Studien Psychologie, Pharmazie, Biologie und voraussichtlich Betriebswirtschaftslehre steht eine Neugestaltung der Studieneingangsphasen bevor.



Bewerbungen für die Veterinärmedizinische Universität Wien (VUW) sind zwischen 1. und 26. August einzureichen. Dann entscheidet ein mehrstufiges Auswahlverfahren über die Zulassung.



An der Wirtschaftsuniversität Wien wird laut Rektor Christoph Badelt kein anderes Auswahlverfahren als eine Studieneingangsphase in Betracht gezogen.



An der Medizinischen Universität Wien (MUW) gilt das "First come-first serve"-Prinzip. Auf der MUW-Homepage waren Freitag 1.100 Studienwillige, darunter 290 aus Deutschland, vorerfasst. Am Nachmittag wurden bereits 700 deutsche Interessenten gemeldet. 845 Personen waren bis dahin definitiv eingeschrieben und nur noch 715 der limitierten Plätze frei.



Die Universität Innsbruck plant in den drei Studienrichtungen, Biologie, Pharmazie und Psychologie, eine Studieneingangsphase. Im ersten Studienjahr werden vor allem die Allgemeinbildung und die Studierfähigkeit der Studenten überprüft.



Für die Medizinische Universität Innsbruck gilt das "First come-first serve"-Prinzip. Bis zu 550 Studienplätze werden in der Anmeldungphase, vom 8. bis 24. Juli, vergeben. Es gilt das Datum des Poststempels. Allerdings wird auch das Bewerbungsformular berücksichtigt, das mit Punktevergabe ausgewertet wird. Eine eingereichte Bewerbung mit höherer Punktezahl wird vorgereiht.



An der Klagenfurter Universität soll es ab Herbst eventuell - in Betracht kommen Psychologie und Medienkommunikation - ein Qualifizierungssemester geben. Nach einem Semester soll fest stehen, ob der Student das Fach studieren darf oder nicht.



Die Universität Graz bereitet Zulassungsverfahren für vier Studienrichtungen vor: Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Pharmazie und Psychologie. Für das Bakkalaureatsstudium Betriebswirtschaftslehre soll es eine fachspezifische Aufnahmeprüfung geben, für das Diplomstudium Pharmazie eine Einführung mit anschließender Prüfung. Für das Diplomstudium Psychologie sowie das Bakkalaureatsstudium Biologie wird noch über eine der beiden Varianten überlegt.



Die Medizinische Universität Graz wird am Ende des ersten Semesters ein Auswahlverfahren mittels Eignungstest durchführen. Persönlichkeit und Fachwissen werden abgeprüft. Letztes Jahr gab es 700 Studienplätze.