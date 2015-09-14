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Die Lage für hilfesuchende Menschen spitzt sich zu

Von WZOnline, grex

Asyl

Ungarn räumt Lager, Deutschland macht Grenzen dicht - Impressionen vom Marsch der Flüchtlinge.

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