Die Lebensweisheit einer Tänzerin

Zum Beispiel Wera Goldman: 1921 in Wien geboren, 1938 aus Österreich vertrieben, seitdem in Israel zu Hause. Am Freitag Vormittag war diese beeindruckende alte Künstlerin in der Sendung "Leporello" (Ö1) zu hören: Sie ist Tänzerin und im hohen Alter noch aktiv. Sie hält nichts davon, an die Verbrechen der Vergangenheit mit "Hass" zu denken - das habe keinen "praktischen Nährwert". Stattdessen lebt sie ihre Kunst, denn: "Solange ich auf den Beinen bin, tanze ich." Wenn das kein Rezept für ein geglücktes Leben ist. . .