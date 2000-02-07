Die Leinen los für Hillary Clinton

Nach Eleanor Roosevelt ist Hillary Clinton die umstrittenste First Lady der jüngeren US-Geschichte. Als die erfolgreiche Anwältin 1993 an der Seite von Bill Clinton im Weißen Haus einzog,



galt sie zunächst als Paradebeispiel der modernen Karrierefrau, die auf eigenen Füßen steht und ihrem Ehemann eine echte Partnerin ist. Doch der Mythos vom Präsidentenpaar "im Doppelpack" fiel in



sich zusammen, als die ihr anvertraute Gesundheitsreform scheiterte und sie wegen der Whitewater-Immobilienaffäre gerichtlich vorgeladen wurde. Um für ihren Mann nicht zur politischen Belastung zu



werden, trat sie in den Hintergrund und zog fortan nur noch unsichtbar an den Fäden der Macht.



Die Verwandlung zur "Ersten Dame" im pastellfarbenen Kostüm · eine der zahlreichen Metamorphosen in ihrem Leben · zahlte sich für Hillary Clinton eine Zeitlang aus. Vor allem die perfekt erscheinende



Beziehung zu ihrer Tochter Chelsea trug in den Augen der US-Bürger viel zur Rehabilitierung der First Lady bei. Den Höhepunkt ihrer Popularität erreichte sie jedoch als Opfer: Dass sie die Affäre



ihres Mannes mit der Ex-Praktikantin Monica Lewinsky ertrug und trotzdem an seiner Seite blieb, schien ihre Landsleute zu beeindrucken. Dieser Mitleidseffekt ist inzwischen verraucht · sie machte den



Fehler, dem Präsidenten öffentlich zu verzeihen und sein Verhalten in einem Interview seiner schweren Kindheit zuzuschreiben.



Als Kandidatin trat Hillary Clinton seither in zahlreiche Fettnäpfchen. Vor allem mit außenpolitischen Äußerungen, die im Schmelztiegel New York von überdurchschnittlich großer Bedeutung



sind, hatte sie wenig Glück.



Ihr Rivale hackt unablässig darauf herum, dass sie in New York nur eine Zugereiste sei, weil sie erst vor kurzem ihren Wohnsitz dorthin verlegte. Eigentlich stammt die First Lady aus Chicago, doch in



New York bot sich die Gelegenheit, den populären demokratischen Senator Patrick Daniel Moynihan zu beerben. Seit Anfang des Jahres wohnt sie überwiegend in ihrem neuen Haus im New Yorker Vorort



Chappaqua. Ab heute will sie auf Wahlkampftour quer durch den Bundesstaat gehen · besonders im ländlichen New York hat sie ebenso viele Feinde wie Freunde.



Im Rennen gegen den Republikaner Giuliani muss Hillary Clinton um jede Stimme kämpfen. Die Wählerschaft ist stark polarisiert, nur wenige sind noch unentschieden. Jüngste Umfragen sehen den



Bürgermeister knapp vor der First Lady, obwohl ihr die New Yorker bei wichtigen Themen wie der Reform des Schulsystems mehr zutrauen als Giuliani. Der Meinungsforscher John Zogby prophezeit, dass die



Präsidentenfrau den Kampf verlieren wird, weil Demokraten in dem Bundesstaat traditionell schlechter abschneiden als Republikaner: "Ihre einzige Hoffnung ist, dass Rudy einen riesigen Fehler macht."