Die lila Sau und die Obrigkeit

Die freilich hat auch einen ganz schönen Spruch drauf - und vor allem einen Hang dazu, praktisch immer das genaue Gegenteil von dem zu machen, was seine hübsche Halterin von ihr will. Dass FF dabei immer ein schlechtes Gewissen hat, ist ein bisschen ein pädagogischer Ausgleich dafür, dass der lila Ohrring-Träger ein gehöriges Problem mit dem Akzeptieren von Obrigkeit an sich hat. Endlich einmal einer im ORF, würde da mancher seufzen! Abwarten. In fünf Jahren moderiert er vielleicht die "Zeit im Bild 2".