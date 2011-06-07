Die Lösung? Opernmusik!

Als Sepp Blatter beim Fifa-Kongress die Gründung eines weiteren Gremiums im Fußballverband verkündete, der von ihm selbst betitelten "Lösungskommission", konnte man ja schon ahnen, was da nun kommen würde. Doch es kommt noch skurriler.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 15 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Nach dem 88-jährigen Ur-Alt-Politiker Henry Kissinger und ein paar Ex-Kickern soll nun auch Plácido Domingo der Fifa helfen, sich zu reformieren. Warum? Weil es auch in der Oper um Lug, Betrug und versuchten Königsmord geht? Und wen holt Blatter noch? Bono Vox? André Heller? Obi-Wan Kenobi? "Das sind keine Experten, aber Ratgeber. Sie bilden den Rat der Weisen", sagt Sepp Blatter über seine illustre Runde.
Es ist sicher nett, mit Domingo und Kissinger über Fußball zu reden, aber weiterbringen wird es die Fifa nicht.