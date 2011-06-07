Die Lösung? Opernmusik!

Nach dem 88-jährigen Ur-Alt-Politiker Henry Kissinger und ein paar Ex-Kickern soll nun auch Plácido Domingo der Fifa helfen, sich zu reformieren. Warum? Weil es auch in der Oper um Lug, Betrug und versuchten Königsmord geht? Und wen holt Blatter noch? Bono Vox? André Heller? Obi-Wan Kenobi? "Das sind keine Experten, aber Ratgeber. Sie bilden den Rat der Weisen", sagt Sepp Blatter über seine illustre Runde.



Es ist sicher nett, mit Domingo und Kissinger über Fußball zu reden, aber weiterbringen wird es die Fifa nicht.