Die Macht des Publikums

Steven Davies, englischer Cricket-Spieler, ist bei der derzeit laufenden WM nicht dabei und aktuell wohl trotzdem Englands am meisten diskutierter Cricket-Spieler. Das hat einen einfachen Grund, in einem Interview mit dem "Daily Telegraph" machte er seine Homosexualität publik, eine Meldung, die in deutschsprachigen Medien praktisch keine Beachtung fand. Dabei ist Davies einer von ganz wenigen aktiven Profisportlern, die sich diesen Schritt zugetraut haben. Mitentscheidend für seinen Entschluss sei trotz großer Zweifel die hohe Meinung, die er von den Cricket-Fans hat, gewesen, sagt Davies: "Die Cricket-Fans sind sehr loyal. Sie kommen, um zu unterstützen, nicht um zu beschimpfen." Dass in anderen Sportarten -etwa Fußball - ein derartiges Outing noch nicht geschehen ist, liegt wohl auch an der primären Motivation des Publikums, die Davies anspricht.