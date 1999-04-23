Die Marke als "Wertmarke"

Bei der von 53 Marken getragenen Kampagne wurde die Produktmarke als Briefmarke und damit als Wertzeichen präsentiert (Foto: Demner, Merlicek & Bergmann). Am MAV-Gewinnspiel, bei dem es



Markenartikelpakete im Wert von 1 Mill. Schilling zu gewinnen gab, haben sich 150.000 Österreicher beteiligt, erklärte Mariusz Jan Demner von der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann, die die Kampagne



betreut.



Flankiert wurde das Gewinnspiel mit 175 TV-Spots, Hörfunk-Spots, 11.500 Plakaten und 73 Anzeigen, womit laut Demner in nur zwei Monaten ein Werbedruck von 50 Mill. Schilling erreicht wurde. Erste von



der Agentur in Auftrag gegebene Marktforschungen belegten bereits den Erfolg: 25% der Hausfrauen gaben an, angeregt durch die Kampagne mehr Markenartikel gekauft zu haben.



Die Bedeutung der Markenartikelhersteller für die heimische Wirtschaft unterstrich MAV-Präsident Karl Popp. Von den 22 Mrd. Schilling, die hierzulande 1998 für Werbung ausgegeben wurden, stammten



mehr als die Hälfte von Markenartiklern, so Popp.