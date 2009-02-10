Die Marseillaise erklingt in Bagdad

Außenminister Bernard Kochner und Außenminister Hervé Morin begleiteten Sarkozy. Begrüßt wurden sie vom irakischen Präsidenten Jalal Talabani und der Ehrengarde - dazu erklang die Marseillaise, die französische Nationalhymne. Nach Gesprächen mit Talabani traf Sarkozy auch den irakischen Premierminister Nuri al-Malki.



Dieser Besuch ist ein deutliches Zeichen für einen Versuch Sarkozys, die Bande zum Irak neu zu knüpfen und zu stärken. So lobte er den weitgehend gewaltfreien Ablauf der Wahlen in 14 der 18 Provinzen des Landes im Januar, vor allem aber versprach er dem Land wirtschaftliche und politische Unterstützung. Frankreich könne bei der Ausbildung irakischer Eliten sowie von Polizei und Militär helfen. Sarkozy stellte auch Waffenlieferungen in Aussicht. Frankreich war vor dem Sturz des Regimes von Präsident Saddam Hussein einer der wichtigsten Waffenlieferanten des arabischen Landes gewesen.



Sarkozy kündigte eine enge Zusammenarbeit in Wirtschaft, Energie und Wiederaufbau an. Damit dürften auch die wirtschaftlichen Interessen Frankreichs eine Rolle für den Besuch spielen.



Gleichzeitig ist die Überraschungs-Visite ein Signal Richtung Washington zu einer Verbesserung des Verhältnisses. Die kompromisslose Ablehnung Frankreichs des Irak-Krieges hatten die frankoamerikanischen Beziehungen stark abkühlen und seither nicht mehr auftauen lassen.



Generell dürfte dies ein Vorstoß Sarkozys sein, den Einfluss seines Landes in der Region zu stärken und auch in die Golfregion auszuweiten: Im Anschluss wird Sarkozy im Oman, in Bahrein und in Kuwait erwartet.