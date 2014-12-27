Die meines Wissens nach kürzeste Ansprache von Wladimir Putin

Lebt in Russland wie Russen!



Jede Minderheit, gleichgültig, woher sie kommt, muss, wenn sie in Russland leben will, dort arbeiten und essen, Russisch sprechen und das russische Gesetz respektieren.



Wenn Sie das Gesetz der Scharia bevorzugen und das Leben von Muslimen... führen wollen, raten wir Ihnen, dorthin zu gehen, wo es Staatsgesetz ist.



Russland braucht keine muslimischen Minderheiten. Die Minderheiten brauchen Russland, und wir werden Ihnen keine besonderen Privilegien gewähren oder unsere Gesetze zu ändern versuchen, um

Ihre Wünsche zu erfüllen, egal, wie laut sie "Diskriminierung" schreien.



Wir werden keine Missachtung unserer russischen Kultur dulden. Wir sollten besser aus dem Selbstmord der USA, Großbritannien, Niederlanden, Deutschland und Frankreich eine Lehre ziehen, wenn wir als Nation überleben wollen.



Die Muslime sind dabei, diese Länder zu erobern. Die russische Lebensart und Tradition ist nicht vereinbar mit dem Kulturmangel oder dem primitiven Wissen des Gesetzes der Scharia und der Muslime.



Wenn diese, unsere ehrenwerte gesetzgebende Körperschaft in Erwägung zieht, neue Gesetze zu schaffen, sollte sie zu aller erst das Interesse der russischen Nation im Auge haben, in Anbetracht der Tatsache, dass muslimische Minderheiten keine Russen sind.



Die Politiker der Duma gaben dem russischen Präsidenten Wladimir Wladimirowitsch Putin eine fünfminütige stehende Ovation!



Man stelle sich vor man ersetzt Russland mit Österreich oder Europa usw. und frage sich dann ob eine solche Rede die von Selbstvertrauen und Zuversicht trotzt auch durch andere Politiker im Inland oder näherem Ausland möglich wäre.



Nur wer sich selbst etwas zutraut und von Dritten wahrgenommen wird, kann für sein Land und für seine Bevölkerung bzw. für den alten Kontinent Europa einen zusätzlichen Nutzen herausholen, welchen Österreich und auch Europa, da diese immer mehr wirtschaftlich absandeln bitter notwendig haben.