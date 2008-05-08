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Die Ministerliste der neuen italienischen Regierung

Europaarchiv

Ministerpräsident: Silvio Berlusconi (FI)

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Minister mit PortefeuilleAußenminister: Franco Frattini (FI)

Innenminister: Roberto Maroni (Lega)

Wirtschaftsminister: Giulio Tremonti (FI)

Justizminister: Angelino Alfano (FI)

Verteidigungsminister: Ignazio La Russa (AN)

Industrieminister: Claudio Scajola (FI)

Sozialminister: Maurizio Sacconi (FI)

Landwirtschaftsminister: Luca Zaia (Lega)

Umweltministerin: Stefania Prestigiacomo (FI)

Infrastruktur- und Transportminister: Altero Matteoli (AN)

Bildungs- und Universitätsministerin: Maria Stella Gelmini (FI)

Kulturminister: Sandro Bondi (FI)

Minister ohne PortefeuilleReformenminister: Umberto Bossi (Lega)

Minister für die öffentliche Verwaltung: Renato Brunetta (FI)

Minister für die Beziehungen zum Parlament: Elio Vito (FI)

Minister für die bürokratische Vereinfachung: Roberto Calderoli (Lega)

Regionenminister: Raffaele Fitto (FI)

Europaminister: Andrea Ronchi (AN)

Frauenministerin: Mara Carfagna (FI)

Minister für die Umsetzung des Regierungsprogramms: Gianfranco Rotondi (DCA)

Jugendministerin: Giorgia Meloni (AN)

Staatsekretär im Amt des Ministerpräsidenten: Gianni Letta (FI)

Parteien:Forza Italia (FI)

Alleanza Nazionale (AN)

Lega Nord (Lega)

Christdemokraten für die Autonomie (DCA)