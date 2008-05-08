Die Ministerliste der neuen italienischen Regierung

Ministerpräsident: Silvio Berlusconi (FI)
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Minister mit PortefeuilleAußenminister: Franco Frattini (FI)
Innenminister: Roberto Maroni (Lega)
Wirtschaftsminister: Giulio Tremonti (FI)
Justizminister: Angelino Alfano (FI)
Verteidigungsminister: Ignazio La Russa (AN)
Industrieminister: Claudio Scajola (FI)
Sozialminister: Maurizio Sacconi (FI)
Landwirtschaftsminister: Luca Zaia (Lega)
Umweltministerin: Stefania Prestigiacomo (FI)
Infrastruktur- und Transportminister: Altero Matteoli (AN)
Bildungs- und Universitätsministerin: Maria Stella Gelmini (FI)
Kulturminister: Sandro Bondi (FI)
Minister ohne PortefeuilleReformenminister: Umberto Bossi (Lega)
Minister für die öffentliche Verwaltung: Renato Brunetta (FI)
Minister für die Beziehungen zum Parlament: Elio Vito (FI)
Minister für die bürokratische Vereinfachung: Roberto Calderoli (Lega)
Regionenminister: Raffaele Fitto (FI)
Europaminister: Andrea Ronchi (AN)
Frauenministerin: Mara Carfagna (FI)
Minister für die Umsetzung des Regierungsprogramms: Gianfranco Rotondi (DCA)
Jugendministerin: Giorgia Meloni (AN)
Staatsekretär im Amt des Ministerpräsidenten: Gianni Letta (FI)
Parteien:Forza Italia (FI)
Alleanza Nazionale (AN)
Lega Nord (Lega)
Christdemokraten für die Autonomie (DCA)