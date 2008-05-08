Die Ministerliste der neuen italienischen Regierung

Minister mit PortefeuilleAußenminister: Franco Frattini (FI)



Innenminister: Roberto Maroni (Lega)



Wirtschaftsminister: Giulio Tremonti (FI)



Justizminister: Angelino Alfano (FI)



Verteidigungsminister: Ignazio La Russa (AN)



Industrieminister: Claudio Scajola (FI)



Sozialminister: Maurizio Sacconi (FI)



Landwirtschaftsminister: Luca Zaia (Lega)



Umweltministerin: Stefania Prestigiacomo (FI)



Infrastruktur- und Transportminister: Altero Matteoli (AN)



Bildungs- und Universitätsministerin: Maria Stella Gelmini (FI)



Kulturminister: Sandro Bondi (FI)



Minister ohne PortefeuilleReformenminister: Umberto Bossi (Lega)



Minister für die öffentliche Verwaltung: Renato Brunetta (FI)



Minister für die Beziehungen zum Parlament: Elio Vito (FI)



Minister für die bürokratische Vereinfachung: Roberto Calderoli (Lega)



Regionenminister: Raffaele Fitto (FI)



Europaminister: Andrea Ronchi (AN)



Frauenministerin: Mara Carfagna (FI)



Minister für die Umsetzung des Regierungsprogramms: Gianfranco Rotondi (DCA)



Jugendministerin: Giorgia Meloni (AN)



Staatsekretär im Amt des Ministerpräsidenten: Gianni Letta (FI)



Parteien:Forza Italia (FI)



Alleanza Nazionale (AN)



Lega Nord (Lega)



Christdemokraten für die Autonomie (DCA)