Die Mordtaten gehen weiter

Früher war alles besser. Früher sind mit dem Ende der Spargelsaison auch die Zahlen der mit diesem Gemüse verursachten Mordtaten zurückgegangen.



Und jetzt? - In Deutschland versuchen einige Bauern, eventuell mit Tricks, so genau weiß man das nicht, die Spargelsaison zu verlängern. Das ist aber nichts gegen die International Asparagus Days, die von 16. bis 18. Oktober im italienischen Cesena Fiera stattfinden werden. Ja, kennen die Leute wirklich nicht den beinahe geschriebenen Agatha-Christie-Krimi "Diner für Poirot"? Immerhin heißt es in dessen Finale:



- Also, Poirot, sagen Sie endlich, wie soll Lady Ethelgard das Gift verabreicht worden sein?- Mon cher Hastings, das ist doch offensichtlich: Sir Hugo hat genau gewusst, dass seine Tante nichts lieber isst als Asperges, Spargel, n‘est-ce pas? Er hat ihr zum Mittagessen 652 Kilo davon serviert. Deshalb haben wir so viele Spargelschalen im See gefunden. La pauvre Ethelgard ist nach ihrem Mittagessen tot umgefallen. Comme on dit? - Lady Ethelgard hätte für Spargel sterben können. Quelle ironie!



Spargel, das Gift, das tödlicher ist als Arsen: Die Wissenschaft hat nachgewiesen, dass Spargel Reste eines Pestizids enthält, das für den Menschen potenziell gefährlich sein kann. Bereits eine einzige Mahlzeit von nur 600 Kilogramm Spargel kann eine tödliche Dosis enthalten. Über eine längere Zeit knapp 7 Kilo Spargel am Tag - und es ist aus. Bisher hat das Saisonende die Spargelmorde begrenzt. Aber jetzt mit Saisonverlängerung und Spargelfest? Wenn einem da nicht Angst und bange wird...!