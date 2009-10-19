Die Mühlen des Populismus

Auch wenn das ORF-TV die Mittwoch-Rede von Finanzminister Josef Pröll noch am selben Tag als "pompös" und "aus heiterem Himmel" kommend kleinzukommentieren versuchte, ihre Inhalte bestimmten die Themen der Woche. So auch "im Zentrum" am Sonntag. Nachdem Seniorenbund-Obmann Andreas Khol den eher kindischen Versuch von Ingrid Thurnher, die Teilnehmer in einer Alters-Reihung aufzurufen, kurzerhand abgedreht hatte, wurde es ernsthaft und dann rasch klar: Eine Erfüllung der Forderung der Pensionistenlobby nach höherer Anpassung würde das Pensionssystem ebenso zu destabilisieren drohen, wie dies die zwei Milliarden Euro teure Hacklerregelung und das Invalidenpensionsschlupfloch schon heute tun. Bleibt abzuwarten, was die Populismusmühle aus den Plänen des Finanzministers machen wird.