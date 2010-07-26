Die Musik der Zukunft

Wenn es soweit ist, soll Salzburg Außenstelle für zukünftige Stars werden. Didi Mateschitz will mit einer Art U21-Team in der tipp3-Liga aber immer noch um den Titel mitspielen. Den Traum von der Champions League sollen dann die Leipziger träumen, doch was passiert mit Salzburg? Die Uefa-Statuten sind eindeutig: Zwei Teams eines Eigners können nicht im Europacup spielen. Doch Red Bull dürfte sich den Teilnehmer nicht aussuchen, die Königsklasse hat Vorrang. Wenn Salzburg die Champions League erreicht und Leipzig nur die Europa League, hat Salzburg Vorrang. So will es die Uefa. Das könnte lustig werden. Aber wie gesagt: Alles noch Zukunftsmusik.