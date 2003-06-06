Die Naschkatzen hatten 2002 Hochkonjunktur

Die Konjunkturflaute konnte den Süßwarenherstellern nicht anhaben, im Gegenteil: Vergangenes Jahr wuchs der Markt für Naschereien in Österreich um 3,3%.
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In den ersten vier Monaten 2003 wuchs der gesamte Süßwarenmarkt um 5,3%. Kekse legten um 8,2% zu, in diesem Segment hält der deutsche Snack- und Kekshersteller Bahlsen nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 30,5%. Vor über zwei Jahren lag dieser Anteil noch bei 32%, sagte Erich Nepita, Geschäftsführer der österreichischen Vertriebstochter, am Donnerstag in einem Pressegespräch.
Das Unternehmen mit Stammsitz in Hannover setzte vergangenes Jahr 551 Mill. Euro um, um rund 1% mehr als 2001. Österreich war mit einem Nettoumsatz von 30 Mill. Euro (plus 2,6%) der zweitgrößte Auslandsmarkt von Bahlsen hinter Frankreich. Neben den Marken Bahlsen und Leibniz gehört seit 1997 auch Kornland (heimischer Marktführer bei Müsliriegel) zur Gruppe.