Die neue Regierung im Überblick

Minister



Bundeskanzler: Werner Faymann (SPÖ)



+++ Infrastruktur, Verkehr: Doris Bures (SPÖ)



+++ Landesverteidigung: Norbert Darabos (SPÖ)



+++ Soziales und Arbeit: Rudolf Hundstorfer (SPÖ)



+++ Unterricht, Kunst, Kultur: Claudia Schmied (SPÖ)



+++ Frauen, Beamte: Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ)



+++ Gesundheit: Alois Stöger (SPÖ)



Vizekanzler, Finanzen: Josef Pröll (ÖVP)



+++ Äußeres: Michael Spindelegger (ÖVP)



+++ Inneres: Maria Fekter (ÖVP)



+++ Wirtschaft: Reinhold Mitterlehner (ÖVP)



+++ Wissenschaft: Johannes Hahn (ÖVP)



+++ Landwirtschaft, Umwelt: Nikolaus Berlakovich (ÖVP)



+++ Justiz: Claudia Bandion-Ortner



Staatssekretäre



Finanzen: Andreas Schieder (SPÖ)



+++ Kanzleramt (u.a. Medien): Josef Ostermayer (SPÖ)



+++ Finanzen: Reinhold Lopatka (ÖVP)



+++ Wirtschaft (Familie/Jugend): Christine Marek (ÖVP)



Das ProgrammRegierungsprogramm (PDF)