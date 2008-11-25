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Die neue Regierung im Überblick

Von WZ Online

Politik

18 Mitglieder hat die Regierung der Großen Koalition 2008. Neben Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) und Vizekanzler Josef Pröll (ÖVP), der auch das Finanzressort übernimmt, gibt es zwölf Minister sowie vier Staatssekretäre.

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Minister

Bundeskanzler: Werner Faymann (SPÖ)

+++ Infrastruktur, Verkehr: Doris Bures (SPÖ)

+++ Landesverteidigung: Norbert Darabos (SPÖ)

+++ Soziales und Arbeit: Rudolf Hundstorfer (SPÖ)

+++ Unterricht, Kunst, Kultur: Claudia Schmied (SPÖ)

+++ Frauen, Beamte: Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ)

+++ Gesundheit: Alois Stöger (SPÖ)

Vizekanzler, Finanzen: Josef Pröll (ÖVP)

+++ Äußeres: Michael Spindelegger (ÖVP)

+++ Inneres: Maria Fekter (ÖVP)

+++ Wirtschaft: Reinhold Mitterlehner (ÖVP)

+++ Wissenschaft: Johannes Hahn (ÖVP)

+++ Landwirtschaft, Umwelt: Nikolaus Berlakovich (ÖVP)

+++ Justiz: Claudia Bandion-Ortner

Staatssekretäre

Finanzen: Andreas Schieder (SPÖ)

+++ Kanzleramt (u.a. Medien): Josef Ostermayer (SPÖ)

+++ Finanzen: Reinhold Lopatka (ÖVP)

+++ Wirtschaft (Familie/Jugend): Christine Marek (ÖVP)

Das ProgrammRegierungsprogramm (PDF)