Die Nischen werden größer

Der Markt benötige universelle Regionalbanken als Alternative für die Kunden. "Das Hausbankprinzip wird gestärkt", sagte Oberbank-Sprecher Franz Gasselsberger.



Schwerpunkte der zukünftigen Tätigkeit werden die Aufklärung über die neuen Eigenkapitalvorschriften (Stichwort: Basel II) und das Anbieten von eigenkapitalnahen Finanzierungsformen sein. Zu diesem Zweck beteiligen sich die 3-Banken an der von der Bank Austria gegründeten Mezzanin Finanzierungs AG, einer Spezialbank für Mezzanin-Finanzierungen.



Die 3-Banken-Gruppe kam im ersten Halbjahr 2002 auf eine gemeinsame Bilanzsumme von 18,6 Mrd. Euro (plus 5,5%). Das zusammengefasste Betriebsergebnis sank um 4,36% auf 97,7 Mill. Euro. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg um 2% auf 3.130, die Anzahl der Geschäftsstellen wuchs von 171 auf 174. Die Eigenmittelquote betrug zur Jahresmitte 10,90% (nach 10,28% vor Jahresfrist. Die Cost-Income-Ratio sank von 57,92% auf 60,14%. Die drei Institute setzen weiter auf Expansion, allerdings in unterschiedlichen Regionen. Die Oberbank, die in Wien und Umgebung bereits 13 Filialen hat, bereitet in Zwettl und Mödling Zweigstellen vor. Das Institut beschäftigte Mitte des Jahres 1.668 Mitarbeiter, um 50 mehr als vor einem Jahr. Die BKS will in der Steiermark expandieren. Die BTVsteht unmittelbar vor der Eröffnung eines weiteren Firmenkunden-Centers am Wiener Naschmarkt und will mit einem neuen Beratungsbüro in Trient der starken Nachfrage nach heimischen Bankprodukten Rechnung tragen.



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