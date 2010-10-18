Die Obamas im Wahlkampf-Duett

Im Bundesstaat Ohio warb das Paar für Gouverneur Ted Strickland, der als Wackelkandidat gilt. Wie die "New York Times" am Montag berichtete, rief Obama an der Universität von Columbus rund 35.000 Anhänger mit heiserer Stimme dazu auf, sich nicht entmutigen zu lassen.



Bei den Wahlen drohen den Demokraten, die bisher im Kongress die Mehrheit haben, in mehreren Rennen Niederlagen. Um das Ruder noch herumzureißen, will der Präsident bei Wahlkampfauftritten in den kommenden Tagen für seine Politik werben. Erschwerend für die Demokraten kommt hinzu, dass die Republikaner diesmal besonders viele Spenden erhalten haben und so über eine gut gefüllte Kasse für ihren Wahlkampf verfügen.