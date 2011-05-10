Die Optik ist fatal

Langsam sollte sich Joseph Blatter überlegen, mit welchen ehrenwerten Männern er sich umgibt. Der Fifa-Präsident gerät angesichts der Anschuldigungen gegen Mitglieder des Exekutiv-Komitees zunehmend in die Defensive.
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Die Einzeltäter-Theorie ist jedenfalls durch die Enthüllungen kaum mehr haltbar. Freilich ist Blatter nur beschränkt dafür verantwortlich zu machen, die Mitglieder des höchsten Entscheidungsgremiums im Fußball werden nicht von ihm, sondern den Konföderationen bestellt. Ein gutes Licht wirft der sich augenscheinlich ausweitende Bestechungsskandal aber insgesamt nicht auf eine der mächtigsten Organisationen weltweit. Ebenso wenig wie Blatters bisher lasches Vorgehen, wenn es gegen Wegbegleiter und Stimmensammler geht, auf seine Amtsführung.