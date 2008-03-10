Die Österreicher lieben Marken

Dies geht aus der aktuellen Studie "European Trusted Brands 2008" hervor, die Reader's Digest, ebenfalls eine Traditionsmarke, durchführen lies. Bereits zum achten Mal hat lies das Magazin in 16 europäischen Ländern ermitteln, welche Marken in den Augen der Konsumenten besonders vertrauenswürdig sind. 24.000 Menschen, davon über 600 in Österreich, haben an der Befragung teilgenommen. In den 31 erhobenen Produktkategorien von A wie Automobile bis Z wie Zahnpasta / Mundpflege setzten sich in Österreich vor allem Markenklassiker an die Spitze, darunter Persil, Schwarzkopf, Aspirin, Cif, Henkell, Spitz, Miele, A-Online, TUI, Raiffeisenbank, Uniqa, OMV sowie Nivea und Canon.



Die Konkurrenz unter den Marken ist sehr groß. Allein in Österreich nannten die Befragten über 1100 Marken über alle Produktkategorien hinweg. "Wenn es einer Marke gelingt, die Aufmerksamkeit und das Vertrauen des Konsumenten trotz großen Wettbewerbs zu erlangen und zu halten, ist dies eine großartige Leistung", sagt Werner Neunzig, Managing Director und Geschäftsführer von Reader's Digest für Deutschland, Schweiz, Österreich. "Nur wer als Konsument immer wieder gute Erfahrungen mit einer Marke macht, bleibt ihr treu."



Nivea und Nokia in Europa an der Spitze



Internationalisierung und Globalisierung sind längst auch in der Welt der Marken Alltag für den Konsumenten. Beispielsweise erlangten Deutschlands Markenklassiker Nivea sowie der finnische Mobiltelefonhersteller Nokia erneut in allen 16 europäischen Ländern Platz eins in ihren jeweiligen Kategorien.



Die Kreditkarte Visa kam in 14 Ländern auf Platz eins. Canon schaffte diesen Rang in der Produktkategorie Fotogeräte in 13 Ländern. Kellogg's eroberte in zehn Ländern in der Kategorie Frühstückscerealien und Hewlett Packard in sieben Ländern in der Kategorie Computer den ersten Platz. Miele und Ariel setzten sich in sechs Ländern an die Spitze.



Detail am Rande: Trotz aller Bekenntnisse zur Qualität outeten sich 73 Prozent der befragten Österreicher als passionierte Schnäppchenjäger, die stets nach dem günstigsten Preis Ausschau halten.