Die Österreicher sind echte "Wasserratten"

33% sind im Urlaub gerne aktiv, wobei die Altersgruppe der 40- bis 49jährigen besonders gerne einen Aktivurlaub verbringt. Dass sich Österreich für beide Varianten anbieten zeigt sich darin, dass 34% der ÖsterreicherInnen heuer ihren Urlaub im Inland verbringen wollen.



In den 2.400 heimischen Reisebüros zeichne sich für den Sommer bei den Auslandsdestinationen ein Trend nach Italien, Kroatien, Griechenland und Spanien ab, sagt Edward Gordon, Obmann des Fachverbandes der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Tunesien und die Türkei hätten noch einen Nachholbedarf. Während die Buchungslage im Frühjahr schwächer als 2002 gewesen sei, habe sie im Sommer wieder gleichgezogen. Für den Herbst erwartet Gordon sogar einen leichten Anstieg. Allerdings würden die Reisebüros nur 27% der Reisenden abdecken, da Inlandsurlaube oder Fahrten in die benachbarten Länder meist nicht über ein Reisebüro gebucht würden, so Gordon weiter.