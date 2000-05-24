Die ÖVP zieht ihre Bilanz

Mit Rufzeichen war die Überschrift auf der Videoleinwand versehen, die die gestrige Pressekonferenz von Maria Rauch-Kallat visuell untermalte. Eine "positive Bilanz nach 100 Tagen" konnte sie demnach präsentieren. Österreich sei offener, ehrlicher und schneller geworden. Auf ihre Fahnen könne sich die ÖVP-FPÖ-Regierung ein neues Bundesministeriengesetz ebenso heften wie das rasche Aufgreifen der NS-Zwangsarbeiterfrage oder die Neuregelung der anonymen Sparbücher.



Der Zeitplan der in Angriff genommenen "mutigen Reformen" - wie der Oktobertermin für das Inkrafttreten der Pensionsreform - solle auch eingehalten werden. Falls dies wirtschaftlich und verfassungsrechtlich möglich ist, ergänzt Rauch-Kallat.