"Die Palästinenser wollen Tel Aviv"

Benjamin Netanjahu: Nein. Unsere Städte werden vom Gaza-Streifen aus mit Raketen beschossen, Soldaten ohne Grund entführt. Aber glauben sie wirklich, es geht den Palästinensern um den Gaza-Streifen. Nein, woran die interessiert sind ist Tel Aviv!



Wie wahrscheinlich ist es für Sie, dass aus der zeitlich begrenzten Besetzung des Gaza-Streifens eine permanente wird?



Uns geht es darum, die territoriale Integrität Israels zu wahren. Wie würde Österreich reagieren, wenn es mit Raketen beschossen würde? 600 sind in den letzten Monaten auf Israel niedergegangen. Wir müssen unser Staatsgebiet schützen, die ursprünglichen Bedingungen wiederherstellen.



Die Hamas, die in Ihren Augen eine Terrororganisation ist ...



In meinen Augen?



. .. auch in den Augen anderer natürlich. Glauben Sie nicht trotzdem, dass die Hamas, jetzt wo sie Regierungsverantwortung trägt, sich ändern könnte?



Nein, es wird keine Änderung geben. Denn die Hamas ist motiviert durch militanten religiösen Fundamentalismus.



Für wie gefährlich halten Sie in diesem Zusammenhang den iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadi-Nejad?



Er ist gefährlich, nicht nur für Israel sondern für jeden. Er leugnet den Holocaust und will Israel auslöschen.



Glauben sie wirklich, dass der Iran Israel mit Atomraketen angreifen wird?



Ich habe vor einiger Zeit in Europa mit einem Holocaust-Überlebenden gesprochen. Der sagte, die wichtigste Lehre, die man aus dem Holocaust ziehen kann, ist die folgende: Wenn jemand ankündigt, Dich auslöschen zu wollen, dann glaube ihm!