Die personellen Wünsche für Brüssel stehen fest

Es ist Sache des Kommissionspräsidenten, die ihm genannten Kandidaten zu akzeptieren oder - im seltenen Fall - abzulehnen sowie die Portfolios auf die anderen 24 Mitglieder des Kollegiums aufzuteilen. Fix ist, dass Präsident Barroso die bisher 19 Ressorts im Exekutivorgan der Union splitten wird müssen. So könnten etwa die Agenden für Verkehr und Energie (bis dato Loyola de Palacio) oder für Landwirtschaft und Fischerei (Franz Fischler) auf jeweils zwei Kommissare aufgeteilt werden. In Diskussion war auch die Schaffung neuer Zuständigkeiten wie für Minderheitenfragen oder ein neuer Informationskommissar, der die Tätigkeit der Brüsseler Behörde besser vermitteln solle.



Im Folgenden die voraussichtliche personelle und fachliche Zusammensetzung der neuen Kommission:



Belgien: Louis Michel (Entwicklungshilfe)



Dänemark: Bertel Haarder (Forschung) oder Mariann Fischer Boel (Fischerei)



Deutschland: Günter Verheugen (Wirtschaft)



Estland: Siim Kallas



Finnland: Olli Rehn (Informationsgesellschaft)



Frankreich: Jacques Barrot (Budget)



Griechenland: Stavros Dimas (Beschäftigung und Soziales)



Großbritannien: Peter Mandelson (Binnenmarkt)



Irland: Charlie McCreevy (Währung)



Italien: Rocco Buttiglione



Lettland: Sandra Kalniete



Litauen: Dalia Grybauskaite



Luxemburg: Viviane Reding



Malta: Joe Borg



Niederlande: Cees Veermann (Landwirtschaft) oder Nellie Smit-Kroes (Verkehr)



Österreich: Benita Ferrero-Waldner



Polen: Danuta Hübner (Außenhandel)



Portugal: José Manuel Barroso (Kommissionspräsident)



Schweden: Margot Wallström (Umwelt oder Verkehr)



Slowakei: Jan Figel (Klein- und Mittelbetriebe)



Slowenien: Janez Potocnik (Erweiterung)



Spanien: Joaquín Almunia (Außenpolitik)



Tschechien: Vladimir Spidla (Justiz)



Ungarn: Peter Balazs oder Laszlo Kovacs (Regionen)



Zypern: Markos Kyprianou