"Die persönliche Berührung"

Das Bemühen, Schüler ganzheitlich als Individuen wahrzunehmen, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen und sie aufs Berufsleben vorzubereiten, zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Belegschaft der Schule inmitten der Wachauer Weinberge. Auch Direktor Reinhard Kratochvil ist da keine Ausnahme: "Die Leute sind gewöhnt, dass sie jederzeit meine Tür aufmachen und stören können." Der Mathematik- und Turnlehrer, der immer noch unterrichtet, "um an den Menschen dran zu sein und zu wissen, was die jungen Leute denken", ist ein Direktor zum Anfassen. Sein Motto ist "Brücken bauen, Kommunikation, aufeinander zugehen".



Soziale Kompetenz



Für den Schulleiter ist gerade die Kombination aus fachlicher und sozialer Kompetenz von großer Bedeutung. "Wir üben hier wirklich Konfliktlösung und Kommunikation", betont der Direktor, der selbst Vater von fünf Kindern ist. Grundsätzlich wird großer Wert auf offene und fächerübergreifende Formen des Unterrichtens und Lernens gelegt. Im Rahmen sogenannter Kool-Projekte (kooperatives und offenes Lernen) sollen Schüler angeleitet werden, vernetzt zu denken, und Inhalte in mehreren Gegenständen von allen Seiten zu beleuchten. Besonders stolz ist man in der Schulstadt auf die Vino-HAK. Diese Schulform ist eine Kooperation mit der benachbarten Wein- und Obstbauschule und bietet neben dem Abschluss zum Facharbeiter für Kellerwirtschaft und Weinbau eine vollwertige HAK-Matura. In der Wachau ein vielversprechendes und sinnvolles Projekt. Die Ausbildung ist in Österreich einzigartig, und viele umliegende Winzer schicken ihre Kinder hierher. Auf internationalen Weinverkostungen schneiden die Schüler beachtlich ab. Dabei ist es keineswegs so, dass die Jugendlichen einfach Wein trinken würden. "Natürlich wird der Wein nach dem Verkosten wieder ausgespuckt - wie es bei professionellen Weinverkostungen üblich ist", weiß Kratochvil. Absolventen der Vino-HAK sind übrigens in ganz Österreich sehr gefragt. Soziales Engagement ist eine wichtige Säule des Schulbetriebes. Drei laufende Sozialprojekte werden von Schülern konzipiert und betreut. Jeden Samstag haben Schüler die Möglichkeit selber das Schulbüfett zu betreiben. Die Hälfte der Einnahmen fließt in die Klassenkasse, die andere Hälfte in jeweils eines der Sozialprojekte. Neben dem Engagement für ein Waisenhaus in Rumänien und Straßenkinder in Bolivien wird auch die Sonderschule Krems unterstützt.



Erlebnistag für Kinder



Zwei Schülerinnen der BHAS haben erst kürzlich im Rahmen des Sozialprojektes für Schüler der Sonderschule Krems einen Erlebnistag gestaltet. Planung, Präsentation, Dokumentation und Evaluierung dieses Projektes flossen in den Unterricht mit ein. Persönliche Bindung zu den Schülern ist dem Kollegium sehr wichtig: "Ich will schon wissen, was meine Schüler privat noch interessiert", sagt Nina Nuhr, Lehrerin für kaufmännische Gegenstände. Für sie ist das persönliche Feedback der Schüler der wichtigste Maßstab für ihren Erfolg als Lehrkraft. Der Erfolg gibt ihre Recht. Auch Martina (17), Schülervertreterin, schätzt das Klima: "Die Lehrer behandeln uns wie Erwachsene, und wir werden auch gefordert."



http://www.hakkrems.ac.at

Begründung der Jury

Für die Wahl der BHAK und BHAS Krems zur jüngsten "Schule des Monats" sprach in den Augen der Jury, dass es sich um eine sehr moderne und leistungsorientierte Schule handelt, die mit unzähligen Projekten und Kontakten zur Wirtschaft und ausländischen Partnern vorbildlich an der Weiterentwicklung der Schüler und der Schule selbst arbeitet.