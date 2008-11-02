Die plötzliche Liebe der Dänen zum Euro

Während die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen für die Euro-Zone gesenkt hat, mussten sie von der dänischen Notenbank erhöht werden, um den Kurs der Krone, die an den Euro gekoppelt ist, zu stabilisieren.



Der dänische Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen will die Bevölkerung spätestens 2011 in einem Referendum über die Einführung des Euros abstimmen lassen. Im Jahr 2000 hatten sich die dänischen Wähler mehrheitlich gegen die Gemeinschaftswährung ausgesprochen. (APA)