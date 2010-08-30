Die Poesie der Sachlichkeit

In einer der Industriehallen im Arsenale zeigt der Staat am Persischen Golf bei seiner ersten Teilnahme eine schlichte Dokumentation des schnellen gesellschaftlichen Wandels in der arabischen Welt. Ohne Moralkeule, durch eine einfache, klare Inszenierung. Die zentrale Arbeit "Wiedergewinnung" besteht aus auf Stelzen stehenden, naturgetreu nachgebauten Holz-Strandhütten, in denen Interviews mit ihren Bewohnern gezeigt werden. Gesprochen wird über Landgewinnung, industrielle Entwicklung und Probleme von Fischern, die plötzlich keinen Zugang zum Wasser mehr haben. Auf den ersten Blick alltägliche Themen, die ein wesentlich größeres ansprechen: Die Frage nach der Bedeutung des Meeres als öffentlichem Raum. Ein globales Thema, erläutert anhand von architektonischen und soziologischen Beispielen eines konkreten Landes. Sinnlich aufbereitete Theorie mit viel Tiefgang. Sachlich und doch poetisch.



Beruhigend, dass der Weg manchmal auch dann zum Ziel führt, wenn man einfach alles richtig gemacht hat.