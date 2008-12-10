Der Hauptsponsor des Lask ist AVE, ein Unternehmen der Energie AG, die ihrerseits im Mehrheitseigentum des Landes Oberösterreich steht und deren Generaldirektor zugleich Präsident des Fußball-Landesverbands in Oberösterreich ist.



Es sind vor allem die zumindest halbstaatlichen Unternehmen, die den heimischen Klubs helfen, über jenen Verhältnissen leben zu können, die der freie Markt hergeben würde und die dem österreichischen Fußball eher zustehen. Es sind die Quasi-Subventionen, die Gehälter erlauben, die sich kaum eine andere Liga vergleichbarer Größe leisten kann.