Die Rankings sind da

Es ist schade, dass der ORF sich nicht traut, eigene Entwicklungen zu forcieren, sondern Konzepte ins Programm hievt, die zur Genüge bekannt sind. Immerhin gibt es kaum ein Thema, das im deutschen Fernsehen noch nicht "gerankt" wurde. Der ORF ist mit der Tendenz, dem Sicheren den Vorrang vor dem Originellen zu geben, jedoch nicht alleine. Schon seit Jahren scheinen die deutschen TV-Sender lieber voneinander abzukupfern als sich mit etwas Neuem einen Alleingang zu leisten. Das hat weniger mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun als mit der Verantwortung der agierenden Manager. Lieber auf Nummer sicher gehen und ein bekanntes Format spielen als das Risiko eines Flops einzugehen. Dass der ORF das auch so sieht, ist unter Hinweis auf die Absicherung durch die Gebühren jedoch unverständlich.