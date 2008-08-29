Die Redekunst des Barack Obama

Apropos Rhetorik: Am Freitagmorgen war in den "Nachrichten in englischer Sprache" (Ö1) ein Ausschnitt aus Barack Obamas Rede im Original-Ton zu hören. Dabei wurde deutlich, dass der junge amerikanische Politiker die Kunst der Rede sehr viel besser beherrscht als die meisten seiner europäischen Kollegen: Seine komplex gebaute Satzperiode entsprach der Figur, die von den Lehrern der Beredsamkeit als "Anapher" bezeichnet wird. Derlei Künste lernt man nicht in einem Crashkurs für Nachwuchspolitiker - wohl aber auf den amerikanischen Eliteuniversitäten, in denen "Rhetorik" nach wie vor zur Grundausbildung gehört.