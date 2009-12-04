Die Region stärken

Man stelle sich vor: In Krems wird ein Tischtennis-Turnier ausgetragen, niemanden interessiert’s, niemand berichtet, aber ganz China hängt vor den TV-Schirmen. Freilich ist Österreich nicht China, aber ungefähr so verhält es sich, wenn der Ski-Weltcup in den USA gastiert. Dort finden die Rennen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, hier sind sie live im Fernsehen. Die FIS tut sich damit nichts Gutes. Skifahren ist ein (alpen)-regionaler Sport. Man kann ja versuchen, ihn weltweit populär zu machen, doch man muss auch einsehen, wenn das nicht klappt. Sonst läuft die FIS Gefahr, auch im Alpenraum das Interesse einzubüßen, in Deutschland (ein Weltcup-Ort) ist dies bereits geschehen.