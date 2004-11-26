Die reichen Russen kommen

Andere Länder, andere Sitten - an diese Tatsache musste sich so mancher Touristiker in Österreich erst gewöhnen, als nach dem Fall des Eisernen Vorhangs unter anderen auch deutlich mehr Gäste aus der ehemaligen UDSSR nach Österreich kamen. Doch inzwischen haben viele heimische Gastwirte und Hoteliers das Potenzial erkannt und den einen oder anderen russisch sprechenden Mitarbeiter engagiert, um die Touristen aus dem Osten besser betreuen zu können.



Gute Hotels, teures Shopping



Das aus touristischer Sicht besonders erfreuliche an den Gästen aus Russland und anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS*): Es sind zum Großteil die wirklich Reichen, die zum Urlauben nach Österreich kommen.



Mehr als die Hälfte der Gäste aus den Ländern der GUS nächtigt in 4- oder 5-Stern-Hotels. Zur reichen Oberschicht Russlands gehören zwar nur etwa 10 Prozent der Bevölkerung, aber das sind immerhin 15 Millionen Menschen. Zudem gibt es in Russland auch eine wachsende Mittelschicht, die als Zielgruppe ebenfalls interessant ist.



Nach Angaben der Mehrwertsteuer-Rückvergütungs-Agentur "Global Refund" haben Gäste (dazu zählen nicht nur Touristen, sondern auch Geschäftsleute etc.) in Österreich vergangenes Jahr im Schnitt um 244 Euro eingekauft. Dabei haben die Russen mit einem durchschnittlichen Einkaufswert von 418 Euro pro Person mit Abstand am meisten Geld in Österreich gelassen, gefolgt von den Japanern (321 Euro) und den US-Amerikanern (304 Euro). Bei Global Refund werden zwar nicht alle Einkäufe erfasst, die Daten seien aber repräsentativ, erklärt Thomas Bundschuh, Geschäftsführer von "Global Refund". Die Möglichkeit zur Rückvergütung der Mehrwertsteuer haben Österreich-Besucher ohne Wohnsitz in der EU bei Einkäufen ab 75 Euro.



Skifahren in Österreich



Bürger der GUS, die ins Schengen-Gebiet reisen, benötigen ein Visum, und dieses ist einfacher zu bekommen, wenn über einen Reiseveranstalter gebucht wird. Individualreisende gibt es daher wenige. Die beliebtesten österreichischen Destinationen sind Sommer wie Winter die Bundesländer Wien, Tirol und Salzburg, wobei Österreich bei den Russen vor allem als Winterurlaubsland beliebt ist. In Zukunft will die Österreich Werbung auch mehr Gäste aus dem Osten für einen Sommerurlaub in Österreich gewinnen, so der Geschäftsführer der Österreich Werbung Arthur Oberascher. Die beliebtesten Sommerurlaubsgebiete für Gäste aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sind Ganzjahres-Sonnendestinationen wie etwa die Türkei oder Ägypten. "Österreich kann aber in vielen andern Bereichen punkten": Das Urlaubsziel werde immer mehr nach den Kriterien "sicher, naturnah, reichhaltige Kultur und exklusiv gewählt, und hier haben wir die Nase vorn", zeigt sich Oberascher zuversichtlich. Ausschlaggebend für einen Urlaub in Österreich seien für die Russen auch Faktoren wie Sauberkeit, Sicherheit und Gemütlichkeit.



*Die als eine Art "Nachfolgeorganisation" der Sowjetunion konzipierte GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) umfasst die zwölf Nachfolgestaaten der UdSSR (Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan), nicht alle jedoch als Vollmitglieder.