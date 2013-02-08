Die Reichsten sind noch reicher geworden

Wien. Einige der reichsten Menschen der Welt haben im noch jungen Jahr 2013 ihre Vermögen um weitere Dollar-Milliarden vermehrt. Am stärksten zulegen konnte der 87-jährige IKEA-Gründer Ingvar Kamprad: Seine Beteiligungen und Assets haben - zumindest theoretisch - um 6,8 Mrd. Dollar (5,02 Mrd. Euro) an Wert gewonnen, wie Bloomberg auflistet.



Reichster Mensch der Erde ist laut dieser Aufstellung der Mexikaner Carlos Slim Helu, der im Vorjahr bei der Telekom Austria eingestiegen ist. Sein Nettovermögen schätzt Bloomberg derzeit auf 78,7 Mrd. Dollar (+3,5 Mrd. Dollar). Zweitreichster Mann ist Microsoft-Gründer Bill Gates mit 65,5 Mrd. Dollar (+2,7 Mrd. Dollar seit Jahresbeginn), auf Platz drei ist Amancio Ortega, Gründer der Kleiderkette Zara. Der Facebook-Gründer Marc Zuckerberg firmiert demnach auf Platz 74.

http://www.bloomberg.com