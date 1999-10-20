Die "reife Jugend" als neue Zielgruppe

Durch die Revolution der Medizin und der Technik würde die Lebenserwartung ständig steigen, biologische Vorgänge müssten revidiert werden, besonders bei Frauen. Diese Ansicht unterstrich



auch der Sozialmediziner Michael Kunze. Man müsste sein Verhalten so einrichten, dass es einem gutgehe und man glücklich sei. Dabei sei die richtige Kombination aus Medizin, Ernährung, Bewegung, aber



auch Kosmetik von Bedeutung. Die Erhaltung des Aussehens sei ein wichtiger Beitrag zur seelischen Gesundheit. Der Internist Gerhard Walcher wies hingegen auf die Schattenseite der steigenden



Lebenserwartung hin, die auch soziale und ökonomische Probleme schaffe. Der Alterungsprozess diene nämlich grundsätzlich der Erhaltung der Art. Würde er künstlich hinausgezögert, hätte "neues



Material" keine Chance nachzukommen.



Heute sei man bestrebt, seine Jugendphase zu verlängern, weil diese mehr Spass, Dynamik und Energie verspreche, erklärte Sophie Karmasin vom Institut für Motivforschung. Die klassische familiäre



Struktur löse sich auf, Arbeitsprozesse veränderten sich, eigene Bedürfnisse würden wahrgenommen und umgesetzt. Im Unterschied zu früher werde dies heute jedoch gesellschaftlich toleriert, betonte



Karmasin. Gleichzeitig müsse allerdings auch die Selbstverantwortung im Bereich eigene Gesundheit, Ernährung, Pension u.a. wachsen. Diese Gruppe der "reifen Jugend" achte immer mehr auf die Qualität



der Produkte und werde von den Medien und der Industrie auch verstärkt angesprochen.



Der Esteé Lauder-Konzern hat nun aufgrund einer Studie, die weltweit durchgeführt wurde und in der Frauen zwischen 35 und 60 Jahren befragt wurden, Resilience Lift entwickelt, eine Pflegecreme, die



die drei wichtigsten Gründe für die Hautalterung bekämpft: Zeit, Biologie und die hormonell bedingten Veränderungen des Körpers. Zur "Veranschaulichung" holte sich Esteé Lauder Karen Graham



(siehe Foto rechts: Esteé Lauder), das Lauder-Gesicht von 1970 bis 1985. Mit dem neuen Pflegeprodukt will der Konzern ebenfalls die weibliche "reife Jugend" ansprechen.



Der Jahresabsatzplan für Resilience Lift (bis September 2000) habe bei rund 12.000 Stück österreichweit gelegen, sagte Helga Fiala im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Knapp einen



Monat nach der Lancierung am 21. September sei dieser Plan jedoch bereits überschritten und der Absatz auf 20.000 Stück revidiert worden. Der geschätzte Umsatz liege damit bei 15 Mill. Schilling. Die



Werbeausgaben bis September 2000 werden rund 10 Mill. Schilling betragen.