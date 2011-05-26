Die Rückkehr der Torjäger

In der Saison 1997/98 feierte Sturm seinen ersten Meistertitel. Dass heuer wieder die Schwarz-Weißen feiern, ist nicht die einzige Parallele zu damals. Zum ersten Mal seit 13 Jahren sind heuer unter den ersten Neun der Torschützenliste nur zwei Legionäre. Diese sperrige Statistik zeigt, dass die Bundesliga-Klubs inzwischen auch in verantwortungsvollen Positionen auf österreichische Spieler vertrauen. Das ist für das Nationalteam positiv, zumal in den vergangenen Jahren in Hoffer, Maierhofer, Janko und Okotie einige treffsichere Österreicher die Liga verlassen haben. Ein internationales Qualitätszeichen ist diese Dichte freilich nicht, aber immerhin gibt es neben Torschützenkönig Roland Linz wieder mehrere treffsichere Stürmer mit österreichischem Pass.