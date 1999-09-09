Die Rückkehr zum "steuerfreien" Sanierungsgewinn

Betriebliche Sanierungsgewinne waren langzeit-steuerfrei, sozusagen als fiskalische Hilfe zur Wiedergesundung notleidender Unternehmer. Das Strukturanpassungsgesetz von 1996 machte der Wohltat ein



Ende. Man ging davon aus, dass durch die nunmehr "auf ewig" möglichen Verlustvorträge ohnehin eine ausreichende Steuerentlastung der Pleitefirmen gegeben sei und dass eine · zusätzliche ·



Steuerfreistellung der Sanierungsgewinne daher zu einer nicht gerechtfertigten Doppelentlastung führen würde.



Steuerpflichtige Schuldnachlässe



Die neue Steuerpflicht wurde allerdings nicht schon mit dem Inkrafttreten des Gesetzes, sondern erst ab 1998 vorgesehen, was mit den in den Jahren 1996 und 1997 sistierten Verlustabzügen



zusammenhing; in diesen Jahren wurde neben der noch möglichen Steuerfreiheit eine besondere, fiktive Verlustverrechnung für die Sanierungsgewinne zugelassen.



Inzwischen · nämlich seit 1998 · stellte sich immer häufiger heraus, dass die neue Steuerpflicht · selbst wenn man sie mit dem Argument der eliminierten Doppelbegünstigung bejahen wollte · zu einem



Hemmschuh für die Sanierungsfälle zu werden drohte. Die von den Gläubigern konzedierten Schuldnachlässe führten nämlich nunmehr zu anders gelagerten Verpflichtungen: zu Steuerschulden und zu



unliebsamen Kontakten mit den Exekutoren der Finanzämter. Denn die Einbringlichkeit der bezüglichen Abgaben war kaum realisierbar.



Hilfreiche Bundesabgabenordnung



Die Reaktion der Finanzverwaltung auf diese ursprünglich offenbar nicht einkalkulierten Rechtsfolgen muß anerkannt werden. In einem kürzlich veröffentlichten Erlass¹) rückt das Ministerium von der



seit 1998 geltenden Steuerbelastung für Sanierungsgewinne deutlich ab und weist die Finanzämter an, bei Zwangsausgleichen und in sonstigen Sanierungsfällen von der Vorschreibung der bezüglichen



Einkommen- oder Körperschaftsteuer abzusehen.



Natürlich können auch die Ministerialen eine gesetzliche Ansage nicht ohne weiteres umgehen. Mit Hilfe der Bundesabgabenordnung (BAO) können sie es doch. Dieses Gesetz ermächtigt nämlich die



Oberbehörden, die Finanzämter zur Nichtfestsetzung von Steuerbeträgen anzuweisen, wenn die vorzuschreibenden Steuern im Einzelfall ohnehin nicht einbringlich sind. Diese hilfreiche Norm machte das



Ministerium nun sich und den Steuerzahlern zu nutze.



Ministerielle Anweisung



Präambel des Erlasses: "In der Praxis hat sich gezeigt, dass durch den Entfall der Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne die volle Durchsetzbarkeit des auf Sanierungsgewinne entfallenden



Abgabenanspruches nicht gegeben ist".



Und etwas später: "Die Finanzämter werden angewiesen, von der Festsetzung von aus Sanierungsgewinnen entstehender Einkommen- oder Körperschaftsteuer insoweit Abstand zu nehmen, als die



Abgabenansprüche durch (sukzessive) Erfüllung der Ausgleichsquote nach Abschluß eines Zwangsausgleichs entstanden sind und den der Ausgleichsquote entsprechenden Betrag übersteigen".



Soweit der Text der Anweisung, der zum Verständnis mehrmaliges Lesen erfordert, aber durch verschiedene Beispiele im Erlass nachvollziehbarer wird.



Voraussetzung Überlebenschance



Die Richtlinie stellt darauf ab, dass bei dem bezüglichen Betrieb jedenfalls Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsabsicht und Sanierungsmöglichkeit gegeben ist. Damit soll gesichert sein, daß nur



fortbestehende Unternehmen für die freundliche Entsteuerungsaktion in Frage kommen sollen.



Der Erlaß stellt dabei die Steuerentlastung der Sanierungsgewinne bei Zwangsausgleichen in den Vordergrund. Gleichzeitig werden die Finanzlandesdirektionen jedoch "eingeladen", auch in



Sanierungsfällen außerhalb eines Zwangsausgleichs die Finanzämter zur Nichtfestsetzung der Steuerbeträge anzuweisen.



Gilt ab Veranlagung 1998



Im übrigen soll die (aliquote) Steuerentlastung grundsätzlich ab der Veranlagung 1998 vorgesehen werden, was verständlich ist, da ja auch die Steuerpflicht durch das StruktAnpG erst mit Wirkung ab



1998 dekretiert wurde.



Da ein Sanierungsgewinn nach steuerlicher Auffassung nicht schon beim Vergleichsabschluss, sondern erst entsprechend der Erfüllung der einzelnen Ausgleichsquoten entsteht, könnte die neue Wohltat



aber auch solchen Quoten zugute kommen, die noch aus der Zeit vor 1998 herrühren, aber erst ab 1998 erfüllt werden.



Einen Vorbehalt lässt sich die freundliche Instruktion aus der Wiener Himmelpfortgasse nicht nehmen. Die fiskalische Absolution soll nur unter der Voraussetzung gewährt werden, dass die



Sanierungsbedürftigkeit eines Betriebes nicht etwa auf unangemessene Entnahmen des Unternehmers zurückzuführen ist und dass sich die zum Sanierungszwang führenden Verluste nicht ohnehin bereits



steuermindernd ausgewirkt haben.



¹) BMF Erlass vom 16.7.1999, GZ 14 0206/1-IV/14/99