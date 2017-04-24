Die Rüstung, eine Wachstumsbranche

Stockholm. Das zweite Jahr in Folge stiegen weltweit die Militärausgaben, wenn auch nur leicht. In absoluten Zahlen sind die Budgets freilich imposant: Im vergangenen Jahr wurden 1,69 Billionen US-Dollar (1,57 Bio. Euro) für militärische Zwecke ausgegeben, wie ein am Montag veröffentlichter Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zeigt. Indien und Russland verzeichneten unter den fünf Top-Nationen den größten Anstieg. In Europa war es Lettland.

Die 15 Länder mit den höchsten Militärausgaben (mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 1,36 Bio. Dollar) sind für 81 Prozent der Ausgaben aller Staaten verantwortlich. Während zwischen 2007 und 2016 China mit 118 Prozent und Russland mit 87 Prozent ein kräftiges Plus verzeichneten, sanken die Ausgaben in Italien um 16 Prozent, in Großbritannien um zwölf Prozent und in den USA um knapp fünf Prozent.

611 Milliarden Dollar für die US-Armee

Spitzenreiter bei den jährlichen Militärausgaben bleiben mit 611 Milliarden Dollar dennoch die USA. Das war zwar noch immer weniger als im Jahr 2010, allerdings stieg der Wert 2016 im Vorjahresvergleich um 1,7 Prozent. Angesichts dieser Zunahme könnte laut SIPRI dem - der Wirtschaftskrise und dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan sowie dem Irak geschuldeten - dauerhaften Sparen bei Militärausgaben ein Ende gesetzt sein. Im Vergleich zu anderen Weltmächten schneiden die USA jedoch bei der Erhöhung der Ausgaben eher mager ab.

China gab im vergangenem Jahr um 5,4 Prozent mehr für militärische Zwecke aus und erhöhte damit das Budget auf 215 Mrd. Dollar. Die Volksrepublik ist dabei führend in der Region Asien und Ozeanien, dessen Militärausgaben 2016 um 4,6 Prozent stiegen. Grund dafür dürften unter anderem die zunehmenden Spannungen im Korea-Konflikt sowie die Streitigkeiten um die Inseln im Südchinesischen Meer sein.

Auch Russland erhöht sein Militärbudget

Auch die Ausgaben Russlands kletterten um 5,9 Prozent auf 69,2 Mr. Dollar. Damit überholte es Saudi-Arabien, dessen Militärbudget trotz regionaler Konflikte um 30 Prozent auf 63,7 Mrd. Dollar schrumpfte. Durch den seit 2014 sinkenden Ölpreis erlitten auch andere vom Export des Rohstoffs abhängige Staaten ein ähnliches Schicksal wie das Königreich - allen voran Venezuela (-56 Prozent), Südsudan (-54 Prozent), Aserbaidschan und der Irak (mit jeweils minus 36 Prozent).

Nach dem fünfplatzierten Indien, dessen Militärausgaben 2016 gleich um 8,5 Prozent auf 55,9 Mrd. Dollar anstiegen, legte Frankreich mit 55,7 Mrd. Dollar ähnlich viel auf den Tisch. SIPRI verweist hier auch auf Italien, das um elf Prozent auf 27,9 Mrd. Dollar erhöhte - zum Teil, so heißt es im Bericht, sei dies auf "die Unterstützung der heimischen Waffenindustrie" zurückzuführen. Unter den Top-11 befinden sich Großbritannien mit 48,3 Mrd. Dollar und Deutschland mit 41,4 Mrd. Dollar. Den höchsten Anstieg verzeichneten aber andere europäische Staaten.

Lettland gibt 44 Prozent mehr für Rüstung aus

Weltweit führt diese Liste Lettland an. Der baltische Staat erhöhte seine militärischen Ausgaben um 44 Prozent. Nach Botswana mit einem Plus von 40 Prozent folgt auch gleich Litauen mit 35 Prozent. Die baltischen Staaten und NATO-Mitglieder fühlten sich zunehmend von Russland bedroht, erklärt SIPRI-Experte Siemon Wezeman und fügt hinzu: "Und das obwohl die Militärausgaben Russlands gerade einmal 27 Prozent der gesamten NATO-Ausgaben europäischer Staaten ausmachen."

Die Militärausgaben in Österreich haben ebenfalls wieder leicht angezogen. Im vergangenen Jahr waren es 2,86 Mrd. Dollar, ein Jahr zuvor noch 2,67 Mrd. Dollar. Vor 2015 lag der Wert sechs Jahre stets über 3,18 Mrd. Euro.

Sparstift in Südamerika

Erwähnenswert ist laut SIPRI auch die Entwicklung in der Region Süd- und Mittelamerika sowie in den Karibik-Staaten. Dort wurde mit einem Minus von 7,8 Prozent der größte Rückgang seit 2007 verzeichnet. Der Grund liegt vor allem in den Kürzungen der Öl exportierenden Staaten wie Venezuela, Ecuador, Mexiko oder Peru. Auch Brasilien setzte aufgrund der anhalten Wirtschaftskrise den Sparstift an.

Auch in Afrika drückten die Öl exportierenden Staaten wie der Südsudan und Angola die Militärausgaben. Hinzu kommt, dass auch die Nummer eins des Kontinents, Algerien, sein Budget mit 2,3 Prozent nur schwach erhöhte. Einzig Mali gesellt sich mit einem Plus von 18 Prozent, das u.a. auf seine Friedensmission zurückzuführen ist, in die Nähe von Botswana. Die Modernisierung des Militärprogramms wird als Ursache für die Erhöhung bei Militärausgaben von 40 Prozent in dem konfliktarmen Land genannt.